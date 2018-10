(Video) Schlag gegen Drogenhandel in Esch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schlag gegen das Drogengeschäft in Esch! 130 Polizisten waren am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr rund um die Avenue de la Gare im Einsatz. Bei einer aufsehenerregenden Aktion gegen mutmaßliche Drogenhändler war der stellvertretende Staatsanwalt und ein Ermittlungsrichter aus Luxemburg vor Ort. Das teilte die Staatsanwaltschaft in einer Presseerklärung mit.

Laut einem Leser von L'essentiel kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Zeugen berichten, dass etwa 30 Personen festgenommen worden sind. Sie werden in den kommenden Stunden dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

«Es war eine verrückte Sache. Die Polizei stürmte plötzlich in zwei Cafés und verhaftete etwa zehn Typen», sagt Diego, der die Operation aus nächster Nähe verfolgte.

(hej/L'essentiel)