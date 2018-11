Unbekannte zerstören Bushaltestellen in Esch

Einige Menschen haben Halloween etwas zu viel gefeiert. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Esch Stadteigentum zerstört. «Insgesamt wurden vier Bushaltestellen, von denen zwei brandneu waren, zerstört und darüberhinaus eine öffentliche Bank schwer beschädigt», kommentierte Bürgermeister Georges Mischo (CSV) gegenüber L'essentiel. Er wies darauf hin, dass die am Boden liegenden Glasscherben auch gefährlich für andere Menschen seien.

Die Beschädigungen fanden in der Nähe des Friedhofs, sowie an der Avenue de la Paix und dem Boulevard Hubert-Clément statt. Die Schäden wurden am Donnerstagmorgen entdeckt. «Die Schuldigen sind wirklich verrückt geworden», so Mischo. Es brauchte Kraft oder schwere Werkzeuge, um die Bushaltestellen und die Bank so zu zerstören.

Wenn die Randalierer gefunden werden, könnte ihnen eine Geldstrafe zwischen 25 und 250 Euro drohen. Sollte der Vandalismus als Straftat eingestuft werden, droht ihnen sogar ein Gefängnisaufenthalt (zwischen acht Tagen und einem Jahr) und eine Geldstrafe von bis zu 5000 Euro, erklärt die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel. Weitere größere Schäden aus der Halloween-Nacht sind nicht bekannt. In Grevenmacher wurde ein kaputtes Fenster gemeldet. Darüberhinaus wurden lediglich einige Diebstähle begangen.

(jg/L'essentiel)