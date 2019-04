Autoknacker machen in Roost fette Beute

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Gewerbegebiet Jauschwis in Roost haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag insgesamt sechs Fahrzeuge gestohlen. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Den Tätern gelang es, unbemerkt in zwei ansässige Autohäuser einzudringen und dort die Zündschlüssel zu entwenden. Im Anschluss fuhren sie mit mehreren auf dem Gelände abgestellten Neuwagen davon.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den gestohlenen Fahrzeugen um vier Neuwagen der Marke DS Renault, um einen Audi Q2 mit dem luxemburgischen Kennzeichen XX6351, um einen blauen Kleinlaster der Marke Peugeot mit dem luxemburgischen Kennzeichen WJ8008 sowie um mehrere Fahrräder.

Mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben und zweckdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich an Polizeikommissariat in Mersch unter der Telefonnummer 4997-9500 zu wenden.

(sw/L'essentiel)