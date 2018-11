Police Grand-​​Ducale sucht Umweltsünder

In einem Waldgebiet in Steinsel, dem «Gebranntebësch», hat ein Unbekannter in der Nähe eines Parkplatzes eine große Menge Müll und Schrott illegal entsorgt. Der Abfall wurde am Samstagnachmittag von einem Passanten entdeckt. Die Entsorgung kostete die Gemeinde nach Angaben der Polizei 250 Euro.

Zweckdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Umweltsünders führen, nimmt die Polizei Mersch unter der Telefonnummer 4997-9500 entgegen.

(sw/L'essentiel)