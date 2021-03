Fünf Personen flüchten im Auto vor Polizei

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Rue Notre-Dame in Luxemburg-Stadt mehrere rote Ampeln überfahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ist er dabei von einer Polizeistreife gesehen worden. Die Beamten hefteten sich an die Fersen des Autos, dessen Fahrer zu flüchten versuchte.

Obwohl die Polizisten das Fahrzeug zeitweise aus den Augen verloren haben, konnten sie es in der Rue de Hollerich schließlich wieder entdecken. Die Verfolgung endete an der Autobahnauffahrt in Richtung Bridel. Der Fahrer musste einen Alkoholtest machen, der positiv ausfiel. Sein Führerschein ist eingezogen worden. Mit dem Fahrer saßen vier weitere Personen im Auto, sie alle erhielten von den Beamten ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro, da sie gegen die Corona-Ausgangssperren verstoßen haben.

(L'essentiel)