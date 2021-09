Bikerin verletzt sich bei Sturz in Stolzemburg

Eine Bikerin verletzte sich am Sonntagabend beim Sturz mit ihrem Motorrad in der Rue Principale in Stolzemburg. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach kam die Frau aus Richtung Vianden kommend gegen 17 Uhr in einer Linkskurve zu Fall.

Der Notarzt versorgte die Verletzte vor Ort, bevor diese anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über die Art und Schwere der Verletzungen machten die Beamten keine Angaben.

(L'essentiel)