Spektakuläre Höhenrettung in Esch-​​Belval

Die Feuerwehrleute des Einsatz- und Rettungszentrums von Esch/Alzette wurden am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in die Rue de l'Université in Belval gerufen. Dort hatte sich ein Bauarbeiter an seinem Arbeitsplatz in der fünften Etage verletzt.

Da es nicht möglich war, den Mann über das Treppenhaus zu bergen, setzten die Rettungskräfte ihre Drehleiter ein.

(L'essentiel)