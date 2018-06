Autodieb liefert sich waghalsige Verfolgungsjagd

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht zum Dienstag lieferte sich die Polizei eine Verfolgungsjagd mit einem waghalsigen Autodieb. Gegen 2 Uhr nachts ging in Oberanven die Meldung über einen Autodiebstahl ein. Bereits wenig später konnte die Polizei den gestohlenden Sportwagen auf der Autobahn A1 ausfindig machen. Der Täter war mit immenser Geschwindigkeit unterwegs. In Höhe Helfenterbrück versuchte die Polizeistreife den Raser auszubremsen.

Der flüchtige Fahrer zeigte sich davon allerdings wenig beeindruckt. Er trat erneut aufs Gaspedal und bretterte mit Vollgas zwischen den voranfahrenden Polizeiautos hindurch. Dabei rammte er die Streifenwagen und flüchtete weiter über die Ausfahrt Bartringen.

Erst in der Rue Jean Bertels ist es den Beamten schließlich gelungen den waghalsigen Fahrer zu stoppen und die Handschellen klicken zu lassen. Am Dienstag wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)