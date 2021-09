Autofahrer wird bei Frontalcrash mit Bus verletzt

Bei einem Unfall auf der N17 zwischen Tandel und Fuhren ist am Donnerstagabend ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der Mann habe auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Bus und musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der Unfallfahrer musste zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer blieb unverletzt, einer der Passagiere zog sich eine leichte Prellung am Bein zu. Bei beiden Fahrern verlief der Alkoholtest negativ.

(L'essentiel)