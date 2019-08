A6-​​Crash lähmt den Feierabendverkehr

Auf der Autobahn A6 geht nach einem Unfall an der Ausfahrt Bartringen am späten Montagnachmittag in Richtung Belgien fast nichts mehr, wie der ACL mitteilte. Zwei Lieferwagen und ein Auto sollen an der Kollision beteiligt gewesen sein. Beide Fahrspuren waren zunächst gesperrt, die rechte Spur wurde gegen 16.10 Uhr wieder freigegeben.

Durch den einsetzenden Feierabendverkehr kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich mehrere Kilometer bis zum Gaspericher Kreuz ziehen.

Um 16.30 Uhr ereignete sich laut ACL ein weiterer Unfall am Zessinger Kreuz. Ein Lkw war mit einem Auto kollidiert. Die rechte Spur ist an dieser Stelle zusätzlich blockiert.

(L'essentiel)