Todesfahrer handelte offenbar vorsätzlich

Fünf Personen, darunter zwei Kinder, sind am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr auf dem Bürgersteig in der Rue Grande-Duchesse Charlotte unterwegs, als das Unfassbare geschieht: Ein Autofahrer fuhr in die Gruppe Menschen und tötete dabei ein kleines Kind. Die Staatsanwaltschaft bestätigte wenig später, dass es sich bei dem Mann um einen 47-Jährigen Luxemburger handelt.

Er habe in seinem blauen Citroën beschleunigt anstatt abzubremsen, als er die Gruppe erblickte. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft nun von einer vorsätzlichen Tat aus. Er hatte es offenbar auf seine Ex-Frau abgesehen, die ihr Kind zum Tatzeitpunkt mit einem Kinderwagen vor sich her schob. Der zwei Jahre alte Junge starb kurz nach der Attacke an seinen schweren Verletzungen. Bei dem Opfer soll es sich um den Sohn des Mannes handeln. Alkohol hatte der Täter nach Angaben der Polizei nicht getrunken. Die Staatsanwaltschaft betonte noch einmal, dass es sich bei der Tat nicht um einen terroristischen Akt handelt. Der 47-Jährige wurde festgenommen. Er sollte am Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Ermittelt werde unter anderem wegen Mordes.

Die restlichen vier angefahrenen Personen mussten mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Straße wurde während der Dauer der Ermittlungen gesperrt. Neben den vier Krankenwagen wurden die Opfer mit zwei Helikoptern der Air Rescue abtransportiert.

