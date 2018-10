Betrunkener kracht bei Fahrerflucht gegen Mauer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann hat während einer rasanten Verfolgungsfahrt mit Polizisten im Süden von Luxemburg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollten Beamte den Autofahrer in der Nacht auf Donnerstag in der Route de Petange in Niederkorn kontrollieren, weil der Mann mit 83 Stundenkilometer durch die Ortschaft fuhr.

Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und raste mit teils 120 Sachen durch das Wohngebiet. Die Polizei verfolgte den Mann mit Blaulicht und Sirene. In der Ortschaft Linger verlor der Fluchtfahrer die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in der Rue Jules Hemmer gegen eine Mauer und einen Verteilerkasten. Als die Polizisten dem Mann zu Hilfe eilen wollten, wehrte sich dieser und musste sogar festgesetzt werden. Die Beamten stellten fest, dass der Mann stark betrunken war. Auf den Fahrer kommt jetzt eine Strafanzeige zu. Den Führerschein ist er vorerst los.

Während der selben Verkehrskontrolle wurde übrigens noch ein anderer Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien auf den Kontrollposten zugesteuert war. Auch dieser Betrunkene kassiert eine Strafanzeige und ein Fahrverbot.

(jt/L'essentiel)