Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In der Ehlinger Rue des Trois Cantons sind am Donnerstagnachmittag ein Auto und ein Motorrad frontal kollidiert. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Das Auto bog demnach von der A4 kommend auf die Straße ein und erfasste das Motorrad frontal. Die Bikerin stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn.

Die Ursache des Unfalls ist nach Angaben der Polizei derzeit unbekannt. Die Motorradfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

(L'essentiel)