Ein Mann hat sich am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in der Hauptstadt selbst angezündet. Laut RTL soll sich der Vorfall an einer Bushaltestelle in der Nähe des Royal Hamilius ereignet haben. Die Polizei bestätigte gegenüber L'essentiel, dass das Opfer gegen 10.15 Uhr noch von den Rettungskräften behandelt wurde. Informationen zu seinem Gesundheitszustand oder zum Tatmotiv gebe es derzeit noch nicht.

Zeugen vor Ort berichteten L'essentiel: «Wir sahen einen brennenden Mann rennen und auf der Busspur zusammenbrechen. Die Leute schrien: 'Wasser! Wir brauchen Wasser!', eine andere Frau konnte nur noch schreien und ein Passant versuchte, die Flammen mit einem Mantel zu löschen. Schließlich war es der Busfahrer, der den Feuerlöscher herausholte und das Feuer löschen konnte. Er war sehr mutig».

Auch weitere Zeugen berichten von den Schreien des Mannes. «Wir hörten einen Mann schreien. Als wir ankamen, wurde er bereits von den Rettungskräften versorgt. Das Feuer war gelöscht, aber er schrie immer noch sehr laut. Sie haben ihn eine Weile im Krankenwagen behandelt», erzählte ein Zeuge, der in der Nähe arbeitet.

« Auf der Straße lagen überall Kleider »

Pierre, der als Verkäufer in den Galeries Lafayette arbeitet, war nach eigenen Angaben gerade aus dem Urlaub zurück und wurde gleich bei seiner Ankunft mit den erschreckenden Bildern konfrontiert. «Als ich zur Arbeit kam, waren die Feuerwehr und der Krankenwagen bereits da. Mir fielen die Kleider, die überall auf der Straße lagen, auf». Er und seine Kollegen seien geschockt.

Einer Angestellte eines Verwaltungsgebäudes direkt gegenüber der Geschehnisse sei es ähnlich ergangen, wie sie gegenüber L'essentiel erzählte. Sie habe aus allen Richtungen Sirenen gehört. «Ich dachte zuerst, es ginge um einen Verkehrsunfall mit einem Bus. Dann sah ich die Person am Boden unter einer Decke liegen. Es wurde sich lange um sie gekümmert. Auch die Feuerwehr rückte noch zur Unterstützung an.»

(nc/yb/th/L'essentiel)