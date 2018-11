Einbrecher von Bewohner auf frischer Tat ertappt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Bewohner in der Route de Longwy in Rodingen durch verdächtige Geräusche und das Bellen seines Hundes aus dem Schlaf gerissen. Als er nach dem Rechten sehen wollte, traf er im Erdgeschoss seiner Wohnung auf einen unbekannten Mann, der sogleich die Flucht antrat.

Als der Bewohner die Verfolgung aufnahm, flüchtete ein weiterer Unbekannter aus einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Einbrecher flohen zu Fuß in Richtung Frankreich. Die Polizei ermittelte, dass das Duo in insgesamt drei Wohnungen eingestiegen war. Zur Zeit fehlt jede Spur von den Männern, eine Untersuchung wurde eingeleitet.

(L'essentiel)