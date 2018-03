Stromausfall legt Züge aus Frankreich lahm

Fahrgäste müssen sich am Donnerstagmorgen auf Verzögerungen einstellen. Nach einem technischen Zwischenfall mit Auswirkungen auf das Bahnstromsystem in Thionville, war der Zugverkehr zwischen Bettemburg und Thionville stark eingeschränkt.

Nach Angaben der TER Grand Est ist der Verkehr zwischen Luxemburg und Metz derzeit auf zirka drei Züge pro Stunde begrenzt. Es kann zu Verspätungen von 10 bis 20 Minuten kommen. Am Nachmittag sollte sich der Verkehr allmählich wieder normalisieren.

Die CFL erklärte am Donnerstagmorgen, dass der TGV 2803 (Paris-Luxemburg, Abfahrt Paris 7:40 Uhr) nur zwischen Paris und Thionville verkehre. Die Fahrt des TGV 2865 war (Luxemburg-Paris, Abfahrt Luxemburg um 10.10 Uhr, Ankunft in Paris um 12.20 Uhr) ausgefallen. Von Luxemburg bis zum TGV Gare Lorraine wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

#CFLINFOS90 Bus de substitution mis en place entre Lux et Thl (direct) et entre Thl et Lux (direct). Suite à problème alimentation électrique, la circulation ferroviaire est actuellement interrompue entre Thl et Bt et vice-versa @avtermel @TER_Metz_Lux