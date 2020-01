Autodiebstahl – Diebe schleichen sich in Umkleide

Einem Fußballer wurde in Gilsdorf am Dienstagabend während des Trainings das Auto gestohlen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Während er auf dem Platz n der Rue des Près stand, schlichen sich ein oder mehrere Täter gegen 20.30 Uhr in die Umkleide und entwendeten Autoschlüssel und Brieftasche.

Nach dem Ende des Trainings stellte das Opfer fest, dass nicht nur sein Schlüssel, sondern auch der dazugehörige Pkw, ein weißer Peugeot 2017 mit dem Kennzeichen XJ8719 verschwunden war.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle zweckdienlichen Hinweise die zur Täter- und Fahrzeugermittlung beitragen können, an die Dienststelle Diekirch unter der Telefonnummer 24480-1000 zu richten.

(sw/L'essentiel)