Die Polizei sucht nach diesem Einbrecher

Der Einbrecher, der am Samstagabend in einem Wohnhaus in Leudelingen zugeschlagen hatte, ist weiterhin auf der Flucht. Nun wurden weitre Details in dem Fall bekannt. Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 20.45 Uhr Alarm bei dem Besitzer des Hauses ein. Dieser verständigte daraufhin seine Nachbarn.

Eine Überwachungskamera zeichnete den Mann auf, der wenig später von einem Nachbarn gesehen wurde. Er hatte ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen und im Anschluss die Zimmer im Obergeschoss nach Wertgegenständen durchsucht. Eine Überwachungskamera zeichnete ihn dabei auf. Wenig später erreichte die erste Polizeistreife den Tatort. Allerdings gelang dem Einbrecher trotz der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Spürhunde zum Einsatz kamen, die Flucht. Wie sich später herausstellte, war der Mann nicht allein, sondern mit einem Komplizen unterwegs.

Laut Polizeibeschreibung trug der Täter eine Hose mit Tarnfarbenmuster und einen hellen Kapuzenpullover. Sein Komplize trug eine dunkle Hose, Mütze, Jacke und Schuhe mit reflektierenden Streifen. Zweckdienliche Hinweise oder verdächtige Feststellungen nimmt die Polizei aus Esch/Alzette unter der Nummer 244 50 4500 entgegen.

(sw/L'essentiel)