Lieferwagen kracht bei Junglinster gegen Baum

Der Fahrer eines Lieferwagens ist am Dienstagvormittag bei Junglinster von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum am Straßenrand gekracht. Wie die großherzogliche Polizei am Nachmittag mitteilt, ereignete sich der Unfall auf dem C131 zwischen Burglinster und Junglinster in einer leichten Rechtskurve .

Der Fahrer erlitt nach Polizeiangaben mehrere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel/dpa)