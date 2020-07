Auto crasht in Kirchberg in Linienbus

Mehrere Mobile Reporter haben am Dienstag von einem Unfall in der Avenue John F. Kennedy in Kirchberg in Richtung Glacis gegen 17 Uhr berichtet. Kurz hinter der Ampel sei ein Bus mit einem Auto kollidiert. Der Verkehr müsse aktuell teilweise auf die Tram-Schienen ausweichen, um die Unfallstelle umfahren zu können, so ein Leser.

Die Polizei empfiehlt, das Gebiet zu umfahren, nannte jedoch keine Details zum Unfallhergang. Rettungsdienste seien auf dem Weg zur Unfallstelle.

(L'essentiel)