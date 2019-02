Auto landet auf dem Kirchberg auf der Seite

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der hauptstädtischen Avenue John F. Kennedy ist es am Mittwochnachmittag zu einem abenteuerlichen Unfall gekommen. Gleich drei Leserreporter schickten Fotos des betroffenen Pkw, der gegen 12.50 Uhr auf der Seite zum stehen kam, an unsere Redaktion.

Nach Angaben mehrerer Zeugen gab es keine Verletzten. Der ACL teilte mit, dass der Unfall bis etwa 13.40 Uhr Verkehrsprobleme im Bereich des Kinos verursachte.

(fl/L'essentiel)