Zwei Geisterfahrten innerhalb weniger Tage

Am gestrigen Montag ist der Polizei ein Geisterfahrer gemeldet worden, der in Höhe Sanem Richtung Petingen auf der falschen Spur gefahren ist. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurz vor der Unterführung Biff stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer – ein älterer und geistig verwirrter Mann – bereits wenige Tage zuvor durch eine Geisterfahrt in Belgien aufgefallen war.

Die Beamten prüften den Vorfall und stellten fest, dass der Fahrer aufgrund seiner Geisterfahrt über keinen gültigen Führerschein mehr verfügte. Deshalb kassierten sie den Wagen ein, erstellten eine Strafanzeige und erteilten außerdem ein weiteres Fahrverbot. Bei dem Zwischenfall kam es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß.

(dix/L’essentiel )