Neun Autofahrer feiern den Europatag zu wild

Die Polizei führte in Luxemburg in der Nacht zum neuen Feiertag an mehreren Stellen im Land Alkoholkontrollen durch. In Luxemburg-Stadt wurden die Fahrer in der Rue des Aubépines, in der Route d'Esch und in der Avenue de la Liberté herausgewunken. Zusätzlich auf dem CR 186 in Kockelscheuer und auf der N5 in Schouweiler. Insgesamt wurden dabei 322 Fahrer kontrolliert. In 17 Fällen wurde der zulässige Grenzwert überschritten. Sieben Fahrer mussten ihren Führerschein an Ort uns Stelle abgeben. Zwei weitere Fahrer verloren ihren «Lappen» bei Routinekontrollen in Bridel und Düdelingen.

(L'essentiel)