Dealer widersetzen sich ihrer Verhaftung

Die Police Grand-Ducale verhaftete am vergangenen Dienstag und Mittwoch zwei wenig kooperative Drogendealer. Der erste von ihnen, der einen Heroinballon bei sich trug, biss am Dienstagabend in der Rue de Strasbourg in Luxemburg einem Polizisten in den Finger.

Der andere Dealer widersetzte sich am Mittwoch auf dem John F. Kennedy Boulevard in Esch/Alzette seiner Verhaftung und schlug einen Polizisten. Der Mann hatte zwölf Kokainkugeln und Geld bei sich und war bereits vergangenen Juni festgenommen und nach Italien zurückgeschickt worden.

Die beiden Kriminellen mussten sich vor einem Ermittlungsrichter verantworten.

(L'essentiel)