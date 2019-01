Zum neuen Jahr achtmal der Führerschein weg

Für acht Autofahrer startet das Jahr 2019 ohne Führerschein: Zwischen Silvester-Nachmittag, 14.45 Uhr und dem frühen Neujahrsmorgen kontrollierte die Police Grand-Ducale verstärkt auf den großherzoglichen Straßen und erwischte gleich mehrere betrunkene Fahrer.

Das Ergebnis: Acht Führerscheine wurden eingezogen. So in Petingen um 21.45 Uhr, in Mamer an der Ausfahrt Bridel an der A6 gegen 22.15 Uhr, dann noch ein weiterer in Mamer um 23.15 Uhr, in Fischbach gegen 3.40 Uhr und in Diekirch gegen 4.25 Uhr.

Die weiteren Führerscheine wurden jeweils nach Unfällen eingezogen: Einmal krachte es zwischen zwei Autos um 14.45 Uhr in Luxemburg, ein Fahrer verlor um 0.45 Uhr in Heffingen die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches schließlich auf dem Dach zum Stehen kam, und ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 3.15 Uhr in der Rue de la Gare in Mersch.

(nc/L'essentiel)