Betrunkener prügelt Mann mit Pfosten in Klinik

Bei einem gewalttätigen Angriff auf dem Gemeindeplatz in Esch/Alzette ist ein Mann am Montagabend schwer verletzt worden. Ein Angreifer habe gegen 21 Uhr auf den Mann mit einem Holzpfosten eingeschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, hätten mehrere Personen fluchtartig den Platz verlassen.

Eine Streife konnte in der Rue de Commerce einen Tatverdächtigen verhaften. Der Mann hatte so viel Alkohol getrunken, dass er zunächst in der Ausnüchterungszelle untergebracht wurde. Er soll demnach heute auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Sein Opfer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)