Feuerwehrmann bei Brand leicht verletzt

In der Rue du Chateau in Dommeldingen brannte in der vergangenen Nacht die Scheune eines verlassenen Bauernhofs. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die anderen Gebäude verhindern. Die Scheune wurde jedoch durch das Feuer zerstört.

Ein Feuerwehrmann zog sich bei dem Einsatz leichte Verletzungen zu. Da die Brandursache unklar ist, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Branduntersuchung durch die Ermittler der Kriminalpolizei an.

(L'essentiel)