Rollerfahrer kracht in Polizeiwagen

Ein Rollerfahrer geriet am Montagabend gegen 23.10 Uhr auf dem Ginzebierg in Düdelingen in eine Polizeikontrolle und versuchte sich in Richtung französischer Grenze aus dem Staub zu machen. Trotz mehrfacher Aufforderung und deutlicher Haltezeichen der Polizei setzte er seine fort. Kurz vor der Grenze konnten die Beamten den Fahrer dann schließlich anhalten, um ihn zu kontrollieren.

Doch auch hier weigerte sich der Rollerfahrer und versuchte den Beamten erneut zu entwischen. Dabei krachte er gegen die Front des Dienstwagens und kippte mit seinem Roller um. Danach gab der Rollerfahrer zu, das Fahrzeug weder angemeldet noch versichert zu haben. Der junge Mann, erlitt leichte Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Strafanzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)