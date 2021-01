Polizei verteilt 120 Corona-​​Strafzettel

In der vergangenen Woche wurden landesweit insgesamt rund 390 Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Maßnahmen durchgeführt. Vor allem die Regeln betreffend Menschenansammlungen, die Ausgangssperre (alleine rund 270 Kontrollen) und die Konzepte der Einkaufszentren standen dabei im Fokus der Kontrollen.

So wurden am 21.01.2021 bei einer Kontrolle eines Lebensmittelgeschäftes in Esch/Alzette gegen 10.30 Uhr zwei Kunden dabei erwischt, welche Alkohol im Innern des Ladens konsumierten. Die zwei Personen wurden gebührenpflichtig verwarnt. Insgesamt wurden 120 Strafzettel ausgestellt, davon rund 70 Prozent wegen Missachtung der Ausgangssperre zwischen 23 und 6 Uhr.

(L'essentiel)