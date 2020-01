Drei Verletzte nach Streit in einem Restaurant

In einem Lokal in der Rue de Koerich in Windhof kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Streit zwischen dem Wirt des Lokals und seinem Angestellten. Das teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen die Kontrahenten aufeinander ein, es flogen Gläser und auch ein Messer war im Spiel. Dadurch erlitten beide Streithähne Verletzungen.

Der Sohn des Wirtes wurde bei dem Versuch seinem Vater zu helfen ebenfalls verletzt. Die Polizeibeamten stellten am Tatort fest, dass der Angestellte erheblich betrunken war. Die Staatsanwaltschaft beauftragte die Kriminalpolizei mit der Spurensicherung. Eine Strafanzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)