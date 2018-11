Irre Verfolgungsjagd mit über 200 km/h

Es war eine wilde Verfolungsjagd, die sich die Police Grand Ducale in der Nacht zu Sonntag mit einem Fahrer lieferte: Gegen 2.35 Uhr wurde eine Polizeistreife in Salzhaff/Hollerich auf einen Wagen aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Autobahn A4 unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung mit Blaulicht auf. Als der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er nochmals und fuhr mit über 200 Stundenkilometern auf der Autobahn.

Hier legte er einen halsbrecherischen Fahrstil an den Tag, was auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die Beamten forderten Verstärkung an, doch der Fahrer durchbrach selbst die in Esch/Alzette aufgestellte Straßensperre, wobei er fast einen Polizisten überfuhr.

Er setzte die riskante Fahrweise durch Esch fort, bis diese in einer Sackgasse endete. Als die Polizisten ausstiegen, um den Fahrer zur Rede zu stellen, gab dieser Vollgas und hielt auf einen der Polizisten zu. Dieser schoss auf die Reifen des Wagens, doch der Fahrer manövrierte am Polizeiauto vorbei und beschädigte bei seiner anschließenden Flucht noch mehrere Dienstwagen.

Erst mehrere hundert Meter später konnte er durch eine Polizeisperre gestoppt werden. In dem Auto befanden sich vier Personen, der Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein, er wurde festgenommen.

(L'essentiel)