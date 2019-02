Polizei nimmt betrunkene Randalierer fest

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Beamten der Police Grand-Ducale haben einen ereignisreichen Dienst hinter sich. In der Nacht zum Freitag mussten sie sich mit mehreren betrunkenen Personen auseinandersetzen. So kam es bereits am Abend gegen 18.30 Uhr zu einem Vorfall im Krankenhaus Kirchberg. Hier wurde das Personal von einem Patienten bespuckt und verbal angegriffen.

Der Mann versuchte ebenfalls Schläge auszuteilen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde festgenommen. Gegen zwei Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert. Eine stark angetrunkene Person belästigte am städtischen Hauptbahnhof mehrere Passanten. Auch dieser Mann wurde im Arrest untergebracht. Auch das Ettelbrücker Krankenhaus hatte gegen Mitternacht mit einem Randalierer zu tun. Die Polizei führte den aggressiven Mann ab.

Gegen 3.15 beobachteten die Beamten am Boulevard Grand-Duchesse Charlotte Richtung Salzhof einen Mann, der durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Die Polizei stoppte den Wagen und stellte mit einem Alkoholtest fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ihm wurde der Führerschein entzogen.

(L'essentiel)