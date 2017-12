Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieser Bäckereibesuch endete schmerzhaft. Ein Frau war am trat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr aus einem Backwarengeschäft in der hauptstädtischen Avenue Monterey, als sie von einem Lieferwagen mit einem Anhänger angefahren wurde. Doch der Fahrer kümmert sich nicht um das Opfer, sonder fuhr Richtung Place d'Armes davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

(L'essentiel)