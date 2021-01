Die Polizei sucht diese Kreditkartendiebe

Am 31. Oktober des vergangenen Jahres haben zwei Männer an Geldautomaten in Differdingen, Beles und Schifflingen Geld mit einer gestohlenen Kreditkarte abgehoben.

In diesem Zusammenhang bittet die Police Grand-Ducale nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Zweckdienliche Hinweise zur Ermittlung der Identität der beiden abgebildeten Personen oder zu deren Aufenthaltsort nimmt die Polizeidienststelle Differdingen unter der Telefonnummer (+352) 244-531000 entgegen.

(L'essentiel)