Unbekannter kam zum Training um zu klauen

Der Luxemburger Fußballverband (FLF) hat sich mit einer Warnung an Fußballvereine in Luxemburg gerichtet. Diese verbreitet sich gerade wie ein Lauffeuer in den sozialen Netzwerken.

Demnach habe ein Unbekannter in den vergangenen Tagen zwei Fußballvereine aufgesucht, angeblich um am Training teilzunehmen. Nach etwa 15 Minuten hat er das Training bereits verlassen und zog sich in die Umkleidekabine zurück. Dort ließ er «Geldbörsen, Mobiltelefone sowie weitere Wertsachen der Spieler» mitgehen.

«Eine Reihe von Kreditkarten, die Spielern gestohlen wurden, wurden bereits für Finanztransaktionen in und außerhalb von Metz verwendet», erklärt der Fußballverband in seiner Nachricht. Die Polizei wurde informiert. Die Vereine werden nun aufgefordert, äußerste Vorsicht walten zu lassen.

(L'essentiel)