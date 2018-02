Kleintransporter knallt gegen Brücke in Mertert

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Mertert ist am Dienstagnachmittag ein Klein-Lkw gegen eine Brücke gekracht. Wie das Einsatzzentrum Grevenmacher-Mertert meldet, war der Fahrer von der Straße abgekommen und anschließend gegen das Bauwerk geprallt. Die Einsatzkräfte waren zum Glück rasch zur Stelle – der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe der Rettungswache.

Die Helfer befreiten den verletzten Fahrer aus dem umgekippten Kleintransporter befreit und brachten ihn anschließend mit der Ambulanz ins Krankenhaus. Durch den Unfall wurde ein Baugerüst entlang der Brücke beschädigt. Während der Rettungsarbeiten war die Straße ab zirka 17 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt.

(L'essentiel)