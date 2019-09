Sechs Betrunkene müssen ihren «Lappen» abgeben

Insgesamt sechs Führerscheine musste die Police Grand-Ducale in der Nacht auf Sonntag einziehen, weil die Fahrer sich betrunken hinter das Steuer setzten. Den ersten Betrunkenen erwischten sie am Samstagabend um 20.15 Uhr in Grundhof. Auf der Route de Beaufort entdeckten die Beamten aufgrund einer Ölspur ein beschädigtes Fahrzeug. Dessen Fahrer hatte einige Kilometer zuvor ein Verkehrsschild umgefahren. Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées rückten an und säuberten die Straße.

In Dippach machte gegen 1.30 Uhr ein Taxifahrer ein Auto auf die Polizei aufmerksam, das mitten auf der Straße stand. Der alkoholisierte Fahrer hatte den Bürgersteig gerammt und so die Vorderachse seines Fahrzeugs zerstört. In Lallingen ging um 2.45 Uhr eine betrunkene Fahrerin der Polizei ins Netz, weil sie eine rote Ampel überfahren hatte.

Auf dem CR337 bei Ulflingen krachte ein betrunkener Fahrer um 4.20 Uhr mit seinem Pwk gegen einen Baum am Straßenrand. Zwar konnte er sich aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien, musste aber verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Fahrer, der zu viel intus hatte, wurde auf der Strassener Route d'Arlon wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Um 5.05 Uhr erwischten die Beamten zudem einen Betrunkenen auf der Niederkorner Avenue de la Liberté. Er fiel der Polizei durch seine ungewöhnliche Fahrweise aus.

(sw/L'essentiel)