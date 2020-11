Fälle von blinden LKW-​​Passagieren nehmen zu

Anfang dieser Woche haben Videoaufnahmen von Menschen, die vom Dach eines Lastwagens auf dem Seitenstreifen einer Autobahn im Süden des Landes herausklettern, für großen Wirbel in den sozialen Netzwerken gesorgt. Aber dies ist kein Einzelfall auf Luxemburgs Straßen, so die Polizei, die am Mittwoch in der Gegend von Capellen in einer ähnlichen Situation eingriff.

«Kurz vor 10 Uhr wurde uns gemeldet, dass mehrere Personen aus dem Anhänger eines Lastwagens geklettert waren», erklärte die Polizei am Donnerstag gegenüber L'essentiel. Vor Ort konnten die Beamten schließlich sieben verdächtige Personen aufgreifen. Danach übernahm die Ausländerpolizei, eine Abteilung der Kriminalpolizei, die Leitung.

«Dies ist kein neues Phänomen, aber es stimmt, dass sich die Fälle in den letzten Monaten häufen», kommentiert die Polizei und fügt hinzu, dass das Ziel dieser Personen, die oft aus Afrika oder dem Nahen Osten kommen, im Allgemeinen nicht Luxemburg, sondern das Vereinigte Königreich ist.

(nm/L'essentiel)