Schlägerei nach Streit in Differdingen

An der Kreuzung der Rue Emile Mark und des Boulevard Emile Krieps in Differdingen ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Fußgängern und einem Autofahrer gekommen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit.

Nachdem sich die Angelegenheit beruhigt hatte, fuhr der Pkw zunächst weiter, wendete aber wieder. In der Rue John Ernest Dolibois trafen die Beteiligten nach Polizeiangaben dann wieder aufeinander. Einer der Fußgänger musste dem nahenden Auto ausweichen und verletzte sich dabei leicht. Der Pkw prallte gegen einen Pfosten.

Anschließend brach eine Schlägerei zwischen den drei Männern aus. Die Polizei stellte in der Folge fest, dass der Fahrer 1,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Strafanzeigen wurden erstellt und der Vorfall zu Protokoll genommen.

(sw/L'essentiel)