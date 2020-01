Blutspuren und eine verletzte Person am Bahnhof

Was ist am Freitagnachmittag am Bahnhof Luxemburg passiert? Ein Leserreporter berichtet von einer auf dem Boden liegenden Person an einer Treppe. Das Bahnhofspersonal habe das Gebiet schnell abgesperrt, bis Polizei und Feuerwehr eintrafen. Eine andere Person habe gehört, dass das Opfer bei einer Messerstecherei verletzt wurde.

«Es war eine Menge Blut auf der Treppe. Die helle Farbe des Blutes erweckte den Eindruck, als wäre es erst vor kurzem geschehen», sagte unser Zeuge, der auch die Person mit einem Laken bedeckt sah.

Die Police Grand-Ducale bestätigte auf Nachfrage, «dass eine Person verletzt wurde», ohne genauere Details zu verraten. «Der Einsatz ist noch im Gange», sagte die Polizei.

(L'essentiel)