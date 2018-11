Mann stiehlt 900 Euro teure Jacke aus Museum

Er wollte mit gestohlenen Waren im Wert von 500 Euro an der Kasse vorbeilaufen, wurde aber doch geschnappt. Ein Dieb wurde am Wochenende in einem Elektrowarengeschäft in der Avenue de la Gare im Luxemburger Bahnhofsviertel festgenommen.

Allerdings war er an diesem Tag fleißig gewesen: Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor eine Jacke im Wert von 900 Euro in einem Museum gestohlen hatte. Außerdem fanden die Beamten bei der Körperdurchsuchung eine Brieftasche bei ihm, die Anfang November im Ruhrgebiet gestohlen worden war.

(L'essentiel)