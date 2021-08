Autofahrerin nimmt Radlerin auf die Motorhaube

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen in der Avenue de la Liberté eine Radfahrerin angefahren. Wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilt, war die Pkw-Fahrerin von der Rue du Plébiscite in Richtung Boulevard de la Pétrusse unterwegs. Als sie die Avenue de la Liberté überqueren wollte, hat sie die Fahrradfahrerin, die in Richtung Zentrum unterwegs war, zu spät gesehen.

Ein Bremsmanöver der Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern: Die Fahrradfahrerin fuhr gegen den Kotflügel der Beifahrerseite, schlug durch den Aufprall auf der Motorhaube auf und stürzte zu Boden.

Beide Frauen mussten nach der Erstversorgung am Unfallort zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

(L'essentiel)