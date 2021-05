Polizei verzeichnet mehrere Überfälle in der Hauptstadt

In Luxemburg-Stadt waren am Mittwoch mehrere Personen unterwegs, die Passanten überfielen. Gegen 15 Uhr versuchten vier junge Männer einem Mann eine Halskette zu entwenden. Da sich das Opfer wehrte gelang der Diebstahl nicht, allerdings wurde die Kette beschädigt.

Gegen 17.15 Uhr hatten es fünf Täter auf die Goldkette eines weiteren Mannes abgesehen. Eine Streife konnte zwei Männer antreffen, die auf die Beschreibung passten. Beide Männer hielten sich illegal hierzulande auf und führten Marihuana und Haschisch mit sich. Protokoll wurde erstellt, gegen eine Person wurden fremdenpolizeiliche Maßnahmen ergriffen.

Tätergruppe auf dem Fahrrad

Am frühen Abend, gegen 18.25 Uhr, sprachen zwei Kriminelle eine Person in der Nähe der Kinnekswiss an und fragten, ob sie Drogen kaufen wolle. Einer der Täter versetzte dem Opfer einen Schlag in den Magen und riss ihm die Kette vom Hals.

Auf dem Boulevard Roosevelt schlug gegen 23.15 Uhr eine Tätergruppe zu, die auf Fahrrädern unterwegs war. Ihrem Opfer entwendete sie unter Gewaltanwendung, ein paar Schuhe der Marke Air Force, eine goldene Armbanduhr, eine Goldkette sowie ein iPhone 12.

(sw/L'essentiel)