Kriminelle demolieren sieben Autos in Ettelbrück

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Ettelbrück haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unbekannte Täter bei sieben Autos Scheiben eingeschlagen und versucht, einige davon zu stehlen. Betroffen waren insgesamt drei Parkplätze in der Gemeinde: «Deichwiesen», «Place de l'Hôtel de Ville» und «Place Marie-Adelaïde». Die Täter beließen es jedoch nicht beim Einschlagen der Scheiben, sondern demolierten die Autos auch darüber hinaus.

Die Täter versuchten, bei einigen Fahrzeugen diese kurzzuschließen, was jedoch misslang. Auf der Suche nach Wertsachen wurden die Autos dann durchwühlt. Im Vergleich zum entstandenen Schaden an den Autos ist die Beute der Täter nach bisherigem Ermittlungsstand sehr gering ausgefallen: Ein Geldbeutel ist den Tätern in die Hände gefallen.

(L'essentiel)