Auto brennt in der Nähe des Hauptbahnhofs

Auf dem Parkplatz des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union ist am Montagmorgen ein Auto in Brand geraten. Das Gebäude befindet sich in der Rue Mercier in Luxemburg-Stadt, direkt gegenüber des Bahnhofs.

Nach den ersten Hinweisen eines Leser-Reporters von L' essentiel, der sich zu dieser Zeit in einem Bus befand, ist der Brand am Unterboden des Fahrzeugs ausgebrochen.

(L'essentiel)