Mann verletzt Freundin mit Messer schwer

Eine Frau ist am Samstagabend mit einer großen Stichwunde im Bauchbereich in eine Krankenhaus in Esch/Alzette eingeliefert worden. Durch eine Notoperation konnten die Ärzte das Leben der Frau retten, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Die Beamten nahmen daraufhin den Lebensgefährten der Frau am Sonntagnachmittag in dessen Wohnung fest. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Mann seine Freundin bei einem Streit mit einem Messer angegriffen zu haben.

Ein Untersuchungsrichter hat gegen den Verdächtigen am Montagmorgen Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag erlassen. Das Opfer schwebt laut Polizeiangaben nicht mehr in Lebensgefahr.

(L'essentiel)