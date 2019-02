Polizei registriert 558 Einbrüche in Luxemburg

Im Großherzogtum wird immer häufiger eingebrochen. Diebe nutzen vor allem die düsteren Wintermonate, um in Häuser einzusteigen. Aufgrund dessen war die Polizei von Oktober 2018 bis Januar 2019 in den Wohngebieten vermehrt auf Streife. Zudem wurden 140 Kontrollen durchgeführt.

Dennoch nahm die Zahl der Einbrüche im Vergleich zum Vorjahr zu. Das gab die Polizei in einem am Donnerstagmittag veröffentlichten Bericht bekannt. So wurden in den vergangenen vier Monaten insgesamt 558 Wohnungseinbrüche registriert. Das macht einen Schnitt von vier bis fünf Einbrüchen pro Tag. Des Weiteren wurde 157 versuchte Einbrüche gezählt. Im Winter 2017/18 wurde im gleichen Zeitraum 498 mal eingebrochen. Einbruchsversuche gab es in der Vorsaison insgesamt 192.

Die Polizei bittet Anwohner weiterhin die Augen offen zu halten. Ihnen sei es in den vergangenen vier Monaten gelungen 34 mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. 30 weitere Täter wurden während der weiteren Ermittlungen identifiziert.

(L'essentiel)