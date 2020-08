Unbekannte Männer verprügeln Jugendlichen

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag in der Rue de Dippach in Bartringen einen Jugendlichen angegriffen. Sie schlugen auf ihr Opfer ein und klauten anschließend sein Mobiltelefon und seine Bankkarte. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei konnte die Täter nicht mehr ausfindig machen. Der unter Schock stehende junge Mann erlitt einige Verletzungen, die nachträglich ärztlich versorgt wurden. Die Police Grand-Ducale hat die Ermittlungen eingeleitet, es wurde Anzeige erstattet.

(L'essentiel)