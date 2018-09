Messerstecherei an der Raststation Aire de Capellen

An der Autobahn-Raststätte Aire de Capellen im Westen Luxemburgs ist in der Nacht auf Sonntag zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Vier Männer gerieten gegen 1 Uhr in Streit und ließen anschließend die Fäuste sprechen. Die Prügelei eskalierte, woraufhin ein Mann ein Messer zückte und einen Kontrahenten an der Brust verletzte.

Das Stich-Opfer musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Informationen zu dem Vorfall sind nicht bekannt.

(L'essentiel)