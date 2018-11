Zweimal Führerschein weg wegen Alkohol

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer abendlichen Verkehrskontrolle auf der N7 nahe Marnach fiel der Polizei gegen 18.30 Uhr ein PKW auf, der kurz vor dem Kontrollpunkt wendete und wieder in Richtung Marnach fuhr. Die Beamten holten das Auto vor dem Ortseingang ein, doch die Fahrerin blieb trotz Blaulicht nicht stehen.

Die Polizisten überholten sie und schnitten ihr den Weg ab, sodass sie stehen bleiben musste. Die Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss, ihr wurde ein Fahrverbot erteilt.

Einen weiteren Führerschein musste die Police Grand Ducale kurz nach Mitternacht in der Rue de Luxembourg in Bartringen einziehen, auch hier war Alkohol am Steuer der Grund.

(L'essentiel)